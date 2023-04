Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Romelu Lukaku… Notre top 3 et flop 3 des Diables rouges de ce week-end (vidéos)

Notre top 3

1. De Bruyne centenaire

Kevin De Bruyne a passé un cap symbolique et prestigieux en Premier League. Face à Southampton samedi, le milieu de terrain de Manchester City a délivré sa 100e passe décisive dans le championnat anglais. De quoi le faire entrer dans un club très fermé car seulement quatre joueurs sont parvenus à franchir cette barre : Ryan Giggs (162 assists), Cesc Fabregas (111), Wayne Rooney (103) et Frank Lampard (102). Le Belge pourrait donc très rapidement se retrouver sur le podium et pourquoi pas, trôner en tête à l’avenir.