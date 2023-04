Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lors du premier tour, les Natoyens ne s’étaient inclinés que face au Spirou. Ils figuraient donc parmi les favoris en U18 Garçons et ils ne sont effectivement pas passés loin de la Coupe. Dans leur poule, ils ont battu Uccle (17-13) et Mons-Hainaut (17-16) avant d’éliminer le Spirou (16-8) en quart et Belgrade en demi (17-16). Malheureusement, l’Atlas Jupille s’est révélé être trop fort en finale (15-14). « Clément Arts s’est fait une entorse après à peine une minute de jeu », confie le coach Amory Cleymans.