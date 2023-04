Du rock dans tous ses états au Century Festival de Mouscron: «Avec des groupes très cotés, mais aussi un ancrage local»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour les amateurs de gros son rock et autres festivaliers de la région, c’est « le » rendez-vous de l’année dans la Cité des Hurlus. Les 28 et 29 avril, les guitares seront de sortie du côté de la Plaine de Neckere, avec une affiche volontairement variée, et la garantie de concerts de qualité, que l’on connaisse ou non les groupes à l’affiche.