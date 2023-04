Figure de la politique wallonne, Paul Furlan est décédé à l’âge de 60 ans

Un papa italien, une maman belge. Lorsqu’il naît à Binche le 3 novembre 1962, Paul Furlan est déjà un pur produit de cette mixité qui fait la richesse de la Wallonie. Diplômé en gestion des administrations publiques de l’Université de Liège, il commence sa carrière comme chef d’entreprise avant de se lancer en politique en 1994, aux côtés de son ami, Philippe Blanchart, décédé, lui, en décembre 2019 d’une longue et pénible maladie. Les deux hommes siégeront d’abord dans l’opposition thudinienne.

Paul Furlan laissera l’image d’un homme sympathique, convivial et engagé. Le socialiste a notamment été bourgmestre de Thuin durant 20 ans.

Paul Furlan a aussi été président de l’Union des Villes et Communes, il s’est investi dans les réformes des pouvoirs locaux. Ministre wallon des pouvoirs locaux, justement, il l’a été de 2009 à 2017, moment où il a dû démissionner, à cause du scandale au sein de l’Intercommunale Publifin. Avec le recul, pour beaucoup, il a à l’époque servi de fusible dans une affaire qui ne le concernait pas ou presque. L’homme en a longtemps été blessé, même s’il disait mieux le digérer ces derniers temps, vu cette compréhension dans l’opinion publique et la sphère politique.