Un grave accident sur nos routes ce lundi matin: le conducteur d’une Audi A4 grièvement blessé, la voiture totalement démolie après «une course folle»

L’accident s’est produit dans un long virage au-dessus du magasin Spar, dans le sens Ath-Quevaucamps. La voiture, une Audi A4, est seule en cause.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vers 05h30, qu’un accident de la route s’était produit le long de la chaussée de Valenciennes à Ormeignies, dans l’entité d’Ath. Venant des casernes d’Ath et de Rebaix, un véhicule de désincarcération, un camion pour le balisage, une ambulance, un SMUR et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.

Le chauffeur « a perdu le contrôle de sa voiture, a mordu l’accotement, puis a touché deux arbres avec son flanc droit. Le véhicule a effectué un demi-tour, puis a percuté un 3e arbre de l’autre côté de la chaussée. Totalement démolie, la voiture a terminé sa course folle dans un champ », expliquait lundi, vers 09h00, le lieutenant Eric Stasik qui a dirigé l’intervention.

« Le conducteur était conscient et se plaignait de fortes douleurs au niveau du dos et des hanches. La désincarcération a été longue et délicate. Il a fallu placer un corset rigide afin de protéger la colonne vertébrale. Le chauffeur, seul à bord, a ensuite été pris en charge par les urgentistes », précise l’officier. Grièvement blessée, la victime a été admise au centre Épicura de la clinique d’Ath. Les secouristes sont restés sur place près de deux heures.