Golf: Jon Rahm a fait briller le soleil sur Augusta

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une tradition parmi tant d’autres à Augusta : le vainqueur se voit remettre la « Green Jacket » par le tenant du titre. Dimanche, au terme d’une dernière journée enfin baignée de soleil après le déluge qui s’était abattu sur la Géorgie et a notamment entraîné trois interruptions du tournoi le plus prestigieux au monde, Scottie Scheffler s’est donc exécuté au moment d’aider Jon Rahm à enfiler la prestigieuse veste verte. Un geste à la double portée : l’Américain a non seulement adoubé l’Espagnol dans le cercle des vainqueurs du Masters qu’il avait déjà achevé dans le top 10 lors des quatre dernières éditions, mais il lui a également « rendu » le statut de nº1 mondial dont il était gratifié au moment de débarquer à Augusta.