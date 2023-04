«Il est mort en faisant ce qu’il aimait»: figure du volley, Brecht, 31 ans, décède inopinément lors d’une balade à vélo

Brecht Dewyspelaere ne jouait plus au volley mais l’homme de 31 ans restait une figure emblématique de son sport dans la région de Flandre-Occidentale. Après des passages remarqués à Knack Roeselare et Doskom Moorslede ou encore au VT Marke-Webis, le trentenaire avait mis un terme à sa carrière l’année dernière.

Malheureusement, un an plus tard, le trentenaire n’est plus. Brecht a perdu la vie ce samedi alors qu’il se baladait à vélo. Également passionné de cyclisme, le sportif a succombé à une crise cardiaque soudaine. « La nouvelle a fait l’effet d’une bombe », explique au Laatste Nieuws Lars Maddens. « C’est un réconfort qu’il soit décédé en faisant ce qu’il aimait Brecht a toujours vécu à cent à l’heure. Pour tout ! C’était un guerrier. Nous avons partagé tellement de beaux moments ensemble. Samedi soir, les joueurs du club de volley de Markse étaient déjà réunis pour affronter la nouvelle. Lundi, nous ferons de notre mieux pour Brecht. »