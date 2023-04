«Ahsoka»: la nouvelle série «Star Wars» se dévoile avec une bande-annonce prometteuse

Après son passage réussi dans « The Mandalorian », la guerrière Jedi a droit à sa propre aventure.

Alors que les fans de « Star Wars » se régalent en ce moment avec la diffusion de la troisième saison de « The Mandalorian », ils viennent d’avoir un aperçu de ce que leur réserve la franchise à l’avenir. En effet, c’est durant la Star Wars Celebration, la convention officielle de la saga, que Disney a présenté la première bande-annonce d’« Ahsoka ». Aperçue dans la seconde saison de « The Mandalorian », l’ex-chevalière Jedi fait son retour sous les traits de Rosario Dawson, dans la prochaine série en live action de l’univers. On la retrouve donc quelques années après les événements de « Star Wars épisode VI : Le Retour du Jedi », au lendemain de la chute de l’Empire. L’ancienne apprentie d’Anakin Skywalker enquête sur une menace latente qui pourrait bouleverser le fragile équilibre d’une galaxie encore vulnérable…

de videos

Lire aussi Bonne nouvelle pour les fans de Star Wars: Disney promet trois nouveaux films portés par le personnage de Rey

Perçue comme énigmatique dans « The Mandalorian », le personnage est pourtant bien connu des fans de la première heure, puisqu’elle a été introduite dans la série d’animation « The Clone Wars », initialement diffusée de 2008 à 2013.