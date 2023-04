«Ce n’est pas une journée ordinaire»: Laeticia Hallyday annonce l’heureuse nouvelle à sa fille Jade (vidéo)

C’est une Laeticia Hallyday fière qui a publié la vidéo sur ses réseaux sociaux. Ce samedi, Jade Hallyday ne fêtait pas son anniversaire. Elle profitait simplement d’un repas en compagnie d’une amie et de sa famille. Sa maman l’a néanmoins surprise en lui apportant un gâteau surmonté de bougies et un cadeau. Un cadeau non pas physique mais verbal.

« Ce n’est pas un anniversaire mais nous allons fêter quelque chose d’extraordinaire », annonce la maman heureuse dans la vidéo. « Ce n’est pas une journée ordinaire », insiste-t-elle avant de finalement annoncer l’heureuse nouvelle. « Jadou a été admise à l’université ! ». Réponse incrédule de la principale suivie d’une scène de joie et d’émotion entre mère et fille. « I’m so proud of you my love (en vf : Je suis si fière de toi mon amour), une nouvelle vie s’offre à toi, tu vas être digne d’écrire à la hauteur de tes rêves. »