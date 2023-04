Une voiture percute la façade d’un commissariat de quartier à Bruxelles: «Le conducteur aurait des problèmes psychologiques»

Ce dimanche vers 18h45, un véhicule a emprunté le parking du commissariat de police situé avenue Houba de Strooper. Le véhicule a fait une marche arrière et a percuté la porte d’entrée du commissariat volontairement. La porte d’entrée est complètement détruite, mais personne n’a été blessé.

Le conducteur du véhicule, un homme de 35 ans, a été arrêté immédiatement. « Le parquet a demandé le labo de la police judiciaire fédérale sur place et un expert automobile a été désigné. Plusieurs témoins ont été auditionnés et les images camera ont été analysés. Le suspect a été auditionné par la police. D’après ses premières déclarations, il aurait des problèmes psychologiques et ses actions ne seraient pas spécifiquement dirigées contre la police », indique le porte-parole du substitut du procureur du Roi.