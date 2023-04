Disparition de Paul Furlan à 60 ans: les hommages abondent sur les réseaux sociaux

On l’a dit, Paul Furlan, décédé à 60 ans à peine, touché par un cancer, laisse l’image d’un homme sympathique, convivial et engagé. Le socialiste a notamment été bourgmestre de Thuin durant 20 ans, avant de devenir président de l’Union des Villes et Communes et ministre wallon des Pouvoirs locaux. L’annonce de sa disparition marque tous les esprits d’esprits : plusieurs personnalités politiques qui l’ont connu ont tenu à lui rendre hommage via les réseaux sociaux. Ainsi, Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi, retient « un ami généreux, toujours attentif, un immense travailleur, dédié à Thuin, à sa région et à la Wallonie. »

Thomas Dermine, secrétaire d’État pour la Relance, s’exprime lui aussi : « Tu as toujours été une oreille attentive, un conseiller hors pair, discret mais toujours disponible. Nos petits-déjeuners à Charleroi, nos balades dans « ta » Thudinie et tous ces moments à refaire le monde, tout cela me manque déjà. »

Hugues Bayet, bourgmestre de Farciennes, se souvient « qu'il avait su garder ce sens du concret et des réalités de terrain. Il était toujours dans le camp de ceux qui trouvaient des solutions pour améliorer la vie des citoyens. C'était, aussi et surtout, une personnalité attachante, pleine de bonhomie. »

À Fleurus, le bourgmestre Loïc d’Haeyer réagit également, en déplorant « la perte d’un homme au grand cœur »… Julie Patte, échevine de l’enseignement de Charleroi se souvient avoir encore parlé de lui la vielle de cette triste annonce : « tu es de loin le plus bon d’entre nous : attentionné, proches des citoyens, toujours à l’écoute en réglant chaque problème dans la douceur et le respect… » « On savait que c’était inéluctable, il n’en demeure pas moins que l’annonce glace et attriste… Je pense particulièrement à ses filles qu’il aimait tant et à ses amis de toujours qui ont été à ses côtés dans les bons comme dans les mauvais moments », confie à son tour Christie Morreale, vice-présidente du gouvernement wallon. Du côté de Montigny-le-Tilleul, la libérale Marie-Hélène Knoops, amie de Paul Furlan, pleure également son départ.