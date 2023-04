«Le mec pense qu’il vit chez l’habitant»: Nawell Madani résume, avec humour, l’enjeu de la charge mentale (vidéo)

Depuis quelques semaines, Nawell Madani fait le tour des médias afin de promouvoir son dernier projet, une série d’action lancée sur Netflix ce vendredi 7 avril. En deux jours à peine, « Jusqu’ici tout va bien » s’est hissé à la première place du top séries en France, et à la deuxième place du top belge. De passage sur le plateau de « Quelle époque ! », ce samedi soir, l’humoriste est revenue sur les obstacles supplémentaires que les femmes doivent affronter, sur le chemin de la réussite professionnelle. Elle a notamment confié avoir connu des difficultés dans son métier, à cause de son statut de femme, déplorant le fait de souvent devoir se battre pour atteindre ses objectifs. « Si on ne bouge pas les lignes, quand on est une femme, c’est beaucoup plus compliqué. Quand t’es une femme, tu dois faire deux fois plus. Et quand t’es rebeu, tu dois faire quatre fois plus » a-t-elle notamment expliqué, mentionnant brièvement d’autres types de discrimination. Plus tôt, la comédienne était revenue sur un sujet qui lui tient beaucoup à cœur : la charge mentale. « Les femmes qui ont tous ces postes, sont mamans à côté, et sont épouses. Nous quand on rentre à la maison, on ne pose pas les pieds sous la table. » a-t-elle déclaré, dénonçant ainsi le travail supplémentaire des femmes, au sein du foyer.

Également présent autour de la table, le producteur des « Trois Mousquetaires : D’Artagnan », Dimitri Rassam, a abondé dans son sens, en mettant un peu plus de nuance. « Elle a raison ! (…) Quand on regarde objectivement les choses, on est amenés à se dire… On fait plus qu’avant, mais on a envie de médailles. Chaque fois qu’on fait quelque chose a envie d’être reconnu » a-t-il commenté, évoquant l’attitude des hommes. Très amusée par l’observation, Léa Salamé a acquiescé : « Mais il a tellement raison ! Chaque fois qu’ils font quelque chose, c’est : ‘T’as vu ?’ » Dans le même registre, Nawell Madani a repris la parole, racontant une vilaine manie de son époux, l’acteur Djébril Zonga, qui partage aussi l’affiche de « Jusqu’ici tout va bien ». « Mon mari, quand je rentre à la maison, il me fait : ’T’as vu, je t’ai fait la vaisselle’ ! Il ne me dit pas ’J’ai fait la vaisselle’. » a-t-elle révélé, avant d’ajouter avec humour, « Le mec pense qu’il vit chez l’habitant ! » Une petite phrase bien placée, qui en plus d’avoir provoqué l’hilarité, semble avoir mis tout le monde d’accord sur le plateau de « Quelle époque ! ».