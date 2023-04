Le geste du Dalaï-Lama qui fait scandale: il embrasse un enfant sur la bouche avant de demander qu’il lui «suce la langue» (vidéo)

Les faits remontent au 28 février dernier. Ce jour-là, le Dalaï-Lama fait face à un jeune garçon venu lui demander s’il pouvait lui faire un câlin. Une demande acceptée par le chef spirituel du bouddhisme tibétain… qui va cependant aller trop loin. Comme on peut le voir dans la vidéo qui circule désormais sur les réseaux sociaux, le Dalaï-Lama va embrasser l’enfant sur la bouche avant de demander de lui « sucer la langue ».

Face à l’ampleur de la polémique, l’homme de foi a présenté ses excuses au travers d’un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. « Sa Sainteté souhaite présenter ses excuses au jeune garçon et à sa famille, ainsi qu’à ses nombreux amis à travers le monde, pour la blessure que ses mots ont pu causer », avant de préciser que le Dalaï-Lama « embrasse souvent les personnes qu’il rencontre de manière innocente et enjouée, même en public et devant les caméras » bien qu’il « regrette l’incident ».