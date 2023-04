Averses, rafales de vent, nuages…: une triste météo sur la Belgique cette semaine

En soirée, la zone de pluie continuera de se déplacer, vers l’est, tandis que le ciel se fera sec à partir de l’ouest. Les champs nuageux resteront tenaces en Ardenne. Les minima seront compris entre 3 degrés sur les hauteurs ardennaises et 8 degrés au littoral. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur sud-ouest à ouest, avec des rafales jusqu’à 50 km/h dans l’intérieur des terres, et 60 km/h en bord de mer.

Le thermomètre ne dépassera pas 8 à 13 degrés. En soirée et durant la nuit, la nébulosité augmentera et des pluies sont à craindre.

Mercredi débutera avec une zone de pluie du centre à l’est du pays, qui nous quittera à la mi-journée pour laisser la place à quelques éclaircies mais aussi des averses pouvant s’accompagner d’un coup de tonnerre et de grésil.

Jeudi, des périodes très nuageuses parfois accompagnées d’averses alterneront avec des éclaircies. Du grésil et quelques coups de tonnerre pourront encore s’observer. Les maxima varieront entre 8 et 12 degrés. Le vent d’ouest à sud-ouest sera une composante importante, modéré à assez fort dans l’intérieur et fort voire même très fort en bord de mer, avec des pointes de 65 km/h ou plus.

Vendredi, une nouvelle zone de pluie s’enfoncera sur nos régions l’après-midi et le soir à partir de la France. Elle sera probablement précédée de quelques faibles précipitations intermittentes. Les maxima s’échelonneront entre 8 et 13 degrés. Le vent sera dans l’ensemble modéré de sud à sud-est.

Samedi, une zone d’averses voyagera de la mer du Nord en direction des Alpes (à confirmer). Elle arrosera probablement notre pays sur son passage mais une amélioration sera possible l’après-midi sur l’ouest du pays. Les maxima se situeront entre 5 et 12 degrés, sous un vent modéré à localement assez fort de nord-ouest.