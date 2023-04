Un conducteur de scooter perd la vie dans une collision avec un bus de la Stib à Bruxelles (vidéo)

Dans la nuit de dimanche à lundi, un peu après minuit, un accident est survenu dans le quartier Nord, quai de Willebroeck. Une collision a eu lieu entre un scooter et un bus de la Stib de la ligne 20. Le conducteur du scooter est décédé sur place. La Stib confirme l’information et renvoie vers la police pour plus de détails sur les circonstances. « Le chauffeur de la Stib n’a pas été blessé mais il était en état de choc et il a été pris en charge par nos services », précise Cindy Arents, porte-parole de la Stib.

Du côté de la zone de police Bruxelles-Ixelles, on nous confirme également l’accident mais on renvoie vers le parquet de Bruxelles pour plus détails.