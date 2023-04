«Communication importante»: un faux profil Facebook au nom de la bourgmestre de Spa, «le respect est la base de tout»

La bourgmestre de Spa aurait-elle changé d’avis et décidé d’arriver sur Facebook ? C’est sûrement ce qu’ont cru certains Spadois ce lundi, mais il n’en est rien.

Un faux compte au nom de Sophie Doulettre – et non Sophie Delettre, son vrai nom - est apparu. Mais avec deux photos de la bourgmestre de Spa et avec comme lieux d’origine et de travail Spa. La volonté est donc bien de tromper le public et de faire croire qu’il s’agit de la première Spadoise. Dans quel but ? Mystère…