«Liens de sang»: un retour dans le temps cauchemardesque à découvrir sur Disney+

Retourner dans le passé, afin de mieux comprendre son présent, c’est le postulat exploré dans « Liens de sang », la nouvelle série de science-fiction de Disney+. Dévoilée le 29 mars, il s’agit en fait d’une adaptation du roman éponyme (« Kindred » en version originale) d’Octavia Butler, publié en 1979. On y fait la connaissance de Dana James, une jeune femme noire, aspirante écrivaine, qui a abandonné une vie faite d’obligations familiales pour s’installer à Los Angeles, prête à appréhender un avenir qui, pour une fois, lui appartiendra. Mais juste avant de s’installer dans sa nouvelle maison, elle se retrouve mystérieusement et plusieurs fois propulsée dans le temps, dans un lieu intimement lié à elle et à sa famille : une plantation du XIXe siècle. Sans jamais pouvoir contrôler ses allers et retours entre passé et présent, Dana tisse une romance avec Kevin, un homme blanc, et cherche à affronter les secrets qu’elle ignorait porter en elle. Mais de son côté, le temps s’écoule inexorablement…

Tout comme le roman, la série explore des thèmes difficiles, comme le racisme, les liens familiaux, ou encore l’Histoire des États-Unis. Elle porte également un regard acéré sur les conséquences de la violence et des traumatismes qui suivent l’héritage de l’esclavage, à travers les retours dans le passé de Dana. « L’un des thèmes principaux de la série est la survie, qui va dépendre de la force de la famille dans laquelle Dana se retrouve. C’est vraiment le parcours de la combattante pour elle. Elle se reconnecte avec son passé pour mieux comprendre son présent. J’ai d’abord été terrifiée par l’idée de jouer dans cette série car le livre est une sorte de ’bible’ pour ma mère. C’est aussi un personnage tellement intense à interpréter. » a confié Mallori Jonhson, l’interprète de Dana, à Allociné.