Repair Café de Verlaine: Un chauffe-biberon réparé plutôt que jeté, avec une pièce coûtant… 10 centimes!

Une heure après l’ouverture, et il y a déjà 25 inscrits : avec une radio sans son, une télé sans image, une robe à recoudre, un aspirateur qui ne fonctionne plus… Pour les accueillir, 16 bénévoles de la commune. Dont le but est triple : vous empêcher de jeter ce qui peut être réparé, vous faire plaisir parce que c’est gratuit… et prouver qu’ils en ont les compétences.