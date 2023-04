Un incendie se déclare dans la véranda d’une maison anderlechtoise sur la chaussée de Ninove

« Grâce à des attaques rapides et simultanées du foyer via l’avant donnant sur la chaussée de Ninove et via le jardin donnant rue Van Soust, la propagation vers les étages supérieurs a été évitée », indique le porte-parole du Siamu Walter Derieuw. L’origine de l’incendie reste à déterminer. La maison reste habitable.