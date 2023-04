Vol scandaleux en plein centre de Gand: un jeune homme aide une femme âgée en déambulateur à traverser… avant de lui arracher sa Rolex (vidéo)

Les faits remontent au 12 septembre dernier. En plein centre de Gand, une femme âgée de 91 ans et en déambulateur reçoit l’aide bienvenue d’un jeune homme pour traverser les voies du tram. Ce dernier semble être rempli de bonnes intentions puisqu’il demande même à un bus de se stopper pour permettre à la nonagénaire d’atteindre le trottoir en toute sécurité. Malheureusement, la suite est moins glorieuse.

Une fois de l’autre côté de la route, le jeune homme a accompagné la femme jusqu’à la Mageleinstraat où il lui a demandé de le prendre en photo avec son téléphone portable. « La femme n’a pas compris ses intentions et lui a immédiatement rendu son Gsm. Le suspect a serré le poignet de la victime, a placé sa jambe entre les jambes de la femme ce qui lui a permis de l’immobiliser et de dérober plus facilement sa montre Rolex », explique la police.