Paul Furlan, ce grand sportif passionné de montagne: «Nous avons gravi le Mont Blanc ensemble»

Beaucoup le savent, Paul Furlan était un grand sportif, qui cultivait un amour particulier pour la montagne. Parmi ses complices dans les défis les plus fous qu’il s’est lancé, on retrouvait Dominique Van de Sype, par ailleurs ex-conseiller communal à Beaumont. « Nous nous sommes rencontrés dans le mouvement des jeunes de Solidaris, les ex-mutualités socialistes », se souvient ce dernier. « Nous nous étions formés pour encadrer les gamins et étions devenus moniteurs lors des séjours à la montagne. Puis, avec d’autres, nous avions également fondé une ASBL, Oxygène, pour promouvoir le sport et des événements sportifs. Et ce, notamment pour lutter contre la drogue. »