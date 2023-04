2000 fêtards ont investi un bâtiment de la SOWAER pour une rave party à Bierset

Ainsi, la police a reçu de nombreux appels, mais mettre fin à la fête d’une telle ampleur n’était pas chose aisée. « Malgré les centaines d’appels (d’après les dires de la police elle-même), ils ont décidé de ne pas intervenir sous prétexte d’un sous nombre. Malgré une rave party où la drogue coule sûrement à foison, dont l’impact sonore s’étend sur tout Bierset et ses alentours et l’appel à l’aide de centaines de citoyens, aucun moyen n’a été mis en place pour mettre fin à cette fête sauvage. Bref, je dois me lever aujourd’hui pour aller travailler à l’hôpital en ayant 2h de sommeil tant le bruit m’empêchait de dormir et les basses faisaient vibrer la maison… », ajoutait dimanche ce riverain.

Un bâtiment voué à la démolition. - Pierre Neufcour

2000 fêtards

Finalement, dimanche, le bourgmestre est entré en contact avec les organisateurs de cet événement, afin qu’ils quittent le site. « J’ai été averti de la situation aux alentours de 1 heure du matin, ils étaient alors 400 sur le site. Peu de temps après, ils étaient approximativement 2000 et encore approximativement 1000 dimanche matin », expliquait alors Maurice Motard. « Nous sommes un peu désarmés face à cette situation puisqu’ils s’installent de nuit sur un site qui a plusieurs accès et nous ne pouvons pas faire grand-chose avec 30 policiers. Nous avons donc négocié ce matin (lire dimanche matin, NDLR) avec les organisateurs et les nuisances devraient cesser cette après-midi ».

2000 participants. - D.R.

La fêtea duré jusque dans l’après-midi dimanche. - D.R. Selon nos informations au moins une soirée de ce type a déjà été organisée à Bierset. Ce week-end, la fête clandestine s’est tenue sans aucune autorisation dans un bâtiment désaffecté qui appartient à la SOWAER. « Ce bâtiment fait partie de la future zone d’activité économique de Cubber. Il est voué à la démolition », indique la SOWAER. « Cette démolition prendra place dans le cadre de l’aménagement de la zone. Actuellement, il s’agit d’une vaste plaine. La première phase du chantier a commencé, avec la démolition de la caserne Cubber. S’en suivra la sécurisation du site. »

Lundi quelques participants étaient toujours sur le site. - Pierre Neufcour

La police est intervenue. - Pierre Neufcour

Dimanche la musique s’est arrêtée sur le coup de 14h30 et les fêtards encadrés par la police ont quitté le site. Lundi, une poignée de fêtards étaient toujours sur place. Notons que le site a été entièrement nettoyé.