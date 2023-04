Perturbations sur les lignes TEC 10 et 87 en raison de travaux dans le centre d’Ellezelles

Dès ce mardi 11 avril, un gros chantier d’aménagement et de réfection de la voirie débutera à la rue d’Audenarde et la rue du Dr André. Celui-ci impliquera la mise en sens unique de la rue (dans le sens place vers Mont). Le chantier s’étendra de la boucherie « la Campagnarde » à l’entrée de la rue Guinaumont. Une déviation via la rue du cimetière (rue Notre-Dame) sera possible dans un premier temps (pour les -3.5T).

Lire aussi Gros chantier de réfection rue d’Audenarde et rue Dr André à Ellezelles

Ces travaux occasionneront des perturbations sur deux lignes de bus TEC.