Test – Curse of the Sea Rats: ratiboisez des pirates dans ce Metroidvania au poil!

Entièrement en 2D, ce titre offre une direction artistique à la fois harmonieuse et audacieuse. D’autant plus, que l’entièreté des animations des différents personnages a été réalisée à la main.

Le gameplay est à la base un peu rigide et nécessite une prise en main qui s’effectue naturellement. Mais au cours de l’aventure, vous débloquerez continuellement de nouvelles compétences rendant le jeu bien plus dynamique et attractif. En outre, il est possible d’alterner entre quatre héros aux aptitudes bien éclectiques, ce qui permet d’accroître la variété des mécaniques de jeu et de satisfaire chaque joueur.

Cette histoire est d’ailleurs réalisable en solo, mais également avec trois de vos amis en multijoueur local.

La difficulté est plutôt relevée et requiert une certaine assiduité. Que ce soit le décor, les petites créatures, ainsi que les alliés de l’infâme sorcière-pirate Flora, ils ne vous laisseront aucun répit.

Les combats sont périlleux et les tableaux sont agréables à parcourir. - Petoons Studio

Étant accessible en français, il ne dispose cependant que d’une VO anglaise, ce qui n’est pas vraiment problématique et accentue même la patte british de l’univers. De plus, l’humour et le second degré sont au rendez-vous lors de cette expédition.

Une bonne ratatouille ?

Avec « Curse of the Sea Rats », le studio barcelonais nous propose un très bon jeu indépendant. Bénéficiant d’une direction artistique impeccable et d’une narration intéressante, les heures de jeu ne se feront pas compter pour explorer l’immense carte composée de nombreux tableaux et pour découvrir tous les secrets et les différentes fins de cette aventure.