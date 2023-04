Basket | Marie Godart, un jeune talent namurois rejoint les Panthers

Marie Godart, née en 2006 et qui fréquente actuellement le Centre de formation de l’AWBB tout en jouant à Namur, débarquera la saison prochaine dans la Cité Ardente pour y jouer (elle suivra les entraînements de la D1) et étudier, dans le cadre de l’Académie des Panthers. Cette ailière-intérieur, poste 3-4, de 1m85 est sélectionnée nationale U16 et U18. C’est donc une seconde namuroise, après la suissesse Lin Schwarz qui rejoint Liège, un signal clair de la qualité du projet jeunes du club Sang et Marine qui perdra cependant la jeune Sarah Owona qui a obtenu une bourse dans une université américaine la saison prochaine, un nouveau témoignage du sérieux du suivi scolaire et sportif de la Panthers Académie.