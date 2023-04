Atteinte d’une maladie rare, Céline, 29 ans, se bat au quotidien: «Au début, on pensait que j’étais en dépression, que c’était dans ma tête»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Son monde s’est écroulé du jour au lendemain. Cette ancienne working girl est aujourd’hui en invalidité totale. Tout a commencé en 2009. Céline Thiry, de Fouches (Arlon), a, alors 29 ans, et travaille comme comptable dans un bureau de gestionnaires de fortunes. « J’ai perdu, en six semaines, 25 kilos. Je mourais à petit feu. Je ne savais plus rouler, je tombais dans les pommes. Mon intestin est sorti par le rectum. Il a fallu m’opérer en urgences. Une opération très compliquée, suivie d’une revalidation difficile. Mon utérus est tombé. Nouvelle opération le 20 décembre 2009. J’ai 30 ans, et on m’annonce, que je n’aurai jamais d’enfant. L’homme que j’ai rencontré pendant ma maladie, m’a fait sa demande en mariage ce jour-là. Il m’a dit qu’il était là pour moi, pas pour les enfants. »

Une maladie qu’elle aborde, bordée d’amour, sourire aux lèvres. Surtout, ne rien montrer de sa douleur. Luc Tiry, est devenu son second mari, sans trop attendre, lors d’un voyage à Las Vegas et l’épaule, depuis 15 ans, dans les épreuves qui se succèdent.