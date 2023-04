Paris-Roubaix: de lupanar à restaurant gastronomique, la folle histoire de l’Arbre

Il se murmure que Philippe Auguste, ce roi qui a scellé la nation française, se serait ici reposé contre un arbre, après sa victoire. Glorieux hôte pour ce carrefour, à l’épicentre de l’ancien diocèse de Tournai qui a presque gardé sa physionomie du XIIIe siècle. Les tentatives pour installer des usines sur ces champs parmi les plus fertiles de la métropole ont tourné court au début des années 2000. Seul tribut à l’urbanisation : un bâtiment perdu dans la plaine, que le cadastre mentionne dès 1889. Les archives de l’Association histoire et généalogie de Baisieux évoquent une maison de tolérance où venaient s’encanailler les habitants d’Outre-Quiévrain. Les plus anciens se souviennent d’un troquet tenu par « Jeannette » à partir des années 1950. Pas d’eau, pas d’électricité. Une rumeur soutient que le mari de Jeanne Havez avait gagné le bâtiment au jeu.

Jeanne Havez dite Jeannette a tenu le café jusqu’à sa mort en 1985. - Repro AHGB Le café de l’Arbre dans les années 1950. - Repro AHGB

« La Mamma » cuisine sur son feu à charbon et sert la bière au litre aux chasseurs et aux agriculteurs qui cultivent les terres alentours. La propriétaire meurt en 1985 sans héritier. Et c’est Jean-Claude Vandriessche, un Cysonien, qui le rachète à la bougie en 1986, emportant la dernière enchère.

Malédictions Il veut investir pour son fils Yorann qui suit des études de cuisine. Toute la famille, les amis, se retroussent les manches pour redonner vie et un minimum de confort à ce bistrot perdu. En douze ans, le site est frappé par les malédictions : un pignon s’effondre après une tempête, un entrepreneur escroque les Vandriessche… Les travaux s’éternisent. Pour garder sa licence IV, l’établissement ouvre une fois par an pour le Paris-Roubaix. Son fonds de commerce : la légende qui veut que celui qui arrive en tête au Carrefour de l’Arbre gagne la reine des classiques. Les fanas du vélo y refont la course à gogo. Lors du passage au carrefour de l’Arbre, lors de l’édition 2023 du Paris-Roubaix, le dimanche 9 avril. - Photo Phlippe Pauchet Après des années de sueur et d’anxiété, la Taverne de l’Arbre ouvre ses portes en 1998. Yorann, chef cuisinier, y propose des planches et des terrines maison. Puis il change de braquet. Contre l’avis de son père et de son épouse, Yorann Vandriessche lance un restaurant gastronomique. En 2008, il manque de boire le bouillon avant qu’une nouvelle clientèle, pas forcément celle du vélo, se presse à sa table qui sublime les poissons au milieu des champs. De 2012 à 2017, l’Arbre voit l’étoile Michelin briller au-dessus de la plaine. Aujourd’hui, la famille Vandriessche a passé la main mais réussi son pari : sortir le carrefour de l’Arbre du seul monde du cyclisme pour l’ouvrir aux gastronomes. Les Vandriessche ont redonné une âme au café « Quand mon père a racheté le café de Jeannette, c’était devenu une décharge publique », se souvient Yorann Vandriessche, parti de Gruson en 2017 pour ouvrir au Lavandou son Arbre au Soleil l’année d’après. En cette année 1986, le jeune homme suit son apprentissage à la Bascule, à Lille. Toute sa famille va se retrousser les manches pour l’aider à ouvrir son restaurant. Son père et son grand-père, qui gèrent une entreprise de métallurgie à Mons-en-Barœul, vont s’improviser maçons. « Mon grand-père a piqueté 20 000 briques, c’est-à-dire qu’il a déconstruit l’ancien café pour réaliser un nouveau bâtiment », se souvient le chef étoilé qui a lui aussi participé au chantier… qui s’est étalé sur douze ans. Jean-Claude Vandriessche et son fils Yorann, ici à la fin des années 1990,ont métamorphosé le bistrot de Jeannette. - Photo Archives/PLM Un parcours jalonné de belles rencontres pour Yorann Vandriessche : « C’est lors du Paris-Roubaix que j’ai rencontré ma femme Bénédicte, la mère de mes quatre enfants. En 1999, elle était hôtesse pour un des sponsors. Elle est revenue l’année d’après… » Très romantique, le patron a placé quelques clins d’œil dans la fresque qu’il a fait réaliser dans son restaurant sur la reine des classiques : « La voiture porte l’immatriculation 200700, c’est la date à laquelle nous sommes sortis ensemble ». En 2005, Aimé Duquenne, maire de Gruson, Yorann Vandriessche inaugurent le pavé Jean-Marie Leblanc et la fresque en présence de l’ancien coureur, patron des coruses ASO. - Repro la Voix Cette fresque représente aussi un hommage à Jean-Marie Leblanc, ancien patron des courses d’ASO. « Elle figure toujours dans le restaurant. On l’avait inaugurée en même temps que le pavé Jean-Marie Leblanc », se souvient Yorann Vandriessche qui avait promis à l’ancien journaliste passé par La Voix du Nord de lui dédier le carrefour de l’Arbre. Selon lui, c’est dans sa Taverne que Jean-René Godard, commentateur cyclisme pour France télévisions, Jean-François Pescheux, le directeur technique d’ASO et Jean-Marie Leblanc ont eu l’idée de « décerner des étoiles aux pavés » selon leur difficulté. La légende a porté chance à Yorann Vandriessche qui a décroché la sienne en 2012 après avoir changé de concept. Le café ouvert pour le centenaire Les Vandriessche peaufinaient encore leurs travaux avant la réouverture de l’établissement. Et, pour le centenaire de Paris-Roubaix, en 1996, c’est une association basée à Baisieux, Plaine et nature, qui a accueilli les fous du guidon dans l’ancien Bistrot de Jeannette. « Le propriétaire nous avait permis de servir des boissons, avec une association de gym de Cysoing. En même temps, une équipe du magazine télé Faut pas rêver nous filmait », se souvient Philippe Limousin, président fondateur de Plaine et nature, devenu maire de Baisieux en 2020. En avril 1996, pour le centenaire de la course, l’association Plaine et nature avait fait revivre le troquet du Carrefour de l’Arbre avant qu’il ne devienne un restaurant. - Repro AHGB/INA