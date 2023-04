P2A | Flémalle sacré champion... «C’est la montée de tout un club», clame Hervé Houlmont (Vidéo)

À la fin du match à Burdinne, le président Fabian Loforte insistait : « On nous a attendus partout au tournant, on a dû aller chercher chaque victoire pour ce titre. Mais c’est la montée de tout un club. Il y a aussi eu une équipe derrière ce sacre, à tous les niveaux. » de videos « Je suis très satisfait du groupe et de l’encadrement. Je remercie un peu tout le monde. Ça va du staff, aux dirigeants, aux joueurs, aux préparateurs, aux entraîneurs des jeunes. On peut inclure tout le club de Flémalle », clamait à son tour Hervé Houlmont, l’entraîneur.

Lire aussi P2A | Flémalle s’offre le titre après un match fou et un doublé de Dylan Lambrecth sur le terrain de Burdinne! (PHOTOS et VIDÉOS) Les champions de P2A ont aussi pu à la fois compter sur des joueurs d’expérience qui ont intégré ce projet il y a plus longtemps mais aussi sur des transferts décisifs et des jeunes qui ont plus que fait leurs dents. Parmi les cadres, le capitaine Ahmed Bellafqih se disait très fier. « Je suis originaire de Flémalle et j’y ai fait toutes mes classes de jeunes. Je suis revenu via l’appel de Benjamin Ziliani il y a 2 ans, qui était à l’époque T2. J’ai aussi une pensée pour Bernard Wegria. Cette montée était un objectif à court terme qu’on a finalement fait en 2 ans au lieu de 3. C’est une saison presque parfaite car on aurait aimé être champions chez nous… ou à Ferrières ! »

Lire aussi P2A | Fabian Pavone: «On a su redorer le blason flémallois» « Sur le plan collectif, on a créé un vrai groupe avec une entente parfaite et cela se ressent dans le jeu. On a beaucoup de joueurs de qualité qui peuvent jouer plus haut », estimait Lucas Ferron, métronome dans le milieu du jeu. « J’ai été très bien intégré ! Pour ma 1re saison en provinciale, j’ai été content de fêter le premier titre. Je sais que je n’étais pas à 100 %. Avec mon travail et ma vie privée, je ne saurais plus l’être. C’est pour ça que je suis redescendu en provinciale avec Flémalle où je serai encore l’année prochaine. Je les remercie pour leur confiance. »

Si Dylan Lambrecth est souvent mis en évidence et à juste titre vu la machine à goals qu’il incarne, d’autres joueurs, plus dans l’ombre, ont aussi bossé d’arrache-pied, plantant des buts importants. Tom Pinte, qui part pour Melen, fut l’un d’eux. « Ça a été un honneur de travailler avec un noyau aussi riche que celui-ci, j’ai beaucoup appris. On a un groupe régulier qui se donne à fond à chaque match. Je suis un peu déçu de ma saison car j’ai bien commencé avec 6 buts en 8 matches puis j’ai eu une blessure au pied qui m’a tenu écarté des terrains pendant 3 mois. Je reviens doucement mais ce n’est pas évident vu la qualité du noyau. »