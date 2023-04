«Ce n’est pas le pétard qui m’a filé le cancer»: Florent Pagny se confie sur sa consommation de cannabis, qui l’a «rendu moins con» (vidéo)

Au micro de RTL France, le chanteur a évoqué les causes du cancer contre lequel il se bat depuis plus d’un an.

De nature plutôt discrète, Florent Pagny se livre comme jamais dans son autobiographie sortie le 5 avril dernier, et intitulée « Pagny par Florent ». Invité dans les studios de RTL France pour parler du bouquin, ce dimanche 9 avril, le chanteur a continué les confidences et a notamment évoqué la couverture de l’ouvrage, sur laquelle on le voit fumer ce qui semble être un joint. « Quiconque est entré dans mon intimité durant les 40 dernières années m’a forcément vu comme vous me voyez sur la photo que j’ai choisie pour la couverture de ce livre » avait-il déjà expliqué, se défendant de toute forme de provocation, mais défendant un « acte de sincérité ». Interrogé par Steven Bellery, l’artiste a, cependant, refusé de faire le lien entre sa consommation de cannabis et son cancer, quelques mois après sa rechute. « Je n’ai pas un cancer de quarante années de fumette. Quarante ans de fumette, ça laisse plein de petites traces et je ne les ai pas. Ce n’est pas le pétard [qui est responsable de mon cancer] » a-t-il assuré.

L’interprète de savoir aimé a aussi indiqué ne plus pouvoir fumer de pétard, puisqu’il ne doit plus absorber de fumer, afin de préserver ses poumons. Un changement de mode de vie qui ne l’empêche pas de continuer à consommer du THC, la psychoactive du cannabis. « Ce que m'a apporté le pétard (...), c'est de mieux gérer mon hyperactivité et de m'ouvrir aux autres, de devenir beaucoup plus réceptif, d'avoir beaucoup plus de sensibilité et d'être plus en phase avec le partage » a confié Florent Pagny. Affirmant ne pas faire l’apologie du cannabis, ni de sa consommation, l’ex-coach de « The Voice » a expliqué que cette consommation avait été une forme de « thérapie » pour lui, alors qu’il était « hyperactif ». « Mais il y a des gens qui prennent du cannabis et qui deviennent idiots. Ce n'est pas pour tout le monde. » a-t-il tout de même mis en garde, avant de réitérer que dans son cas, cette drogue avait été d’une grande aide. « Le cannabis m'a rendu moins con et m'a permis d'être plus ouvert aux autres » a-t-il conclu.