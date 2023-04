Dans les coulisses du Sporting de Charleroi: Marcq élu homme du match, Knezevic menacé, Doké et Bager blessés et donc absents contre Zulte Waregem

Andreou : le pauvre Chypriote a été contraint de céder sa place dès la 33e minute de jeu après une entame de match très compliquée. « Je n’aime pas faire ce type de changement très tôt et j’ai essayé d’attendre jusqu’à la mi-temps, mais c’était aussi pour l’aider parce qu’il n’était vraiment pas dans le match. Et le ballon qu’il donne sur le 0-1, je pense que ça lui aurait porté préjudice pour la suite. Il y a de la concurrence, c’est le football professionnel et il faut faire des choix à un moment », justifiait Felice Mazzù après le match.

Marcq : le Français a été élu homme du match après son « but stratosphérique », pour reprendre les mots de Felice Mazzù.

Sélection : initialement prévus dans la sélection carolo, Josué Doké et Jonas Bager n’étaient finalement pas repris. Le premier s’était fait mal en fin de semaine suite à un duel avec Joris Kayembe et avait senti le vendredi soir avec les U23 qu’il ne serait pas en mesure de tenir sa place le lendemain alors qu’il n’a joué qu’une mi-temps en N1. Jonas Bager s’était lui aussi blessé à l’entraînement. Adrien Bongiovanni et Kilian Lokembo les suppléaient finalement dans le groupe alors que les deux blessés ont pris place en tribune.

Knezevic : averti face à Zulte Waregem, le Serbo-Suisse rejoint Bager, Kayembe, Zorgane et Ilaimaharitra parmi les joueurs menacés de suspension.

Delavallée : le jeune portier belge – qui exige, via son entourage, de monter dans la hiérarchie des gardiens carolos pour signer un nouveau contrat au Mambourg – était sur le banc au détriment de Pierre Patron, ce samedi. Il faut toutefois souligner que s’il y avait finalement assez de joueurs belges sur la feuille de match dans les rangs carolos, c’était dû aux forfaits de Josué Doké et Jonas Bager. Alors que le porter français avait évolué la veille en N1, Felice Mazzù n’a pas changé ce qui était prévu et maintenu l’ancien Mouscronnois sur le banc.

Choix : Delavallée, Bongiovanni et Lokembo sont restés sur le banc toute la rencontre.

Van Cleemput : actuellement blessé, le défenseur carolo fêtera ses 26 ans ce mardi.

Fresque : une fresque en hommage à Brogno, Bertoncello, Moury, Defays, Malbasa et Beugnies a été inaugurée ce samedi au Mambourg.

Wasinski : prêté à Courtrai en cette deuxième partie de saison, le défenseur carolo est assuré d’être sauvé depuis ce week-end suite aux différents résultats dans cette 32e journée. Les anciens Zèbres Henen ou Bruno sont évidemment concernés aussi.