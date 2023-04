Les travaux de rénovation du parking du Palais des Congrès se terminent, il ouvrira en septembre mais sera… payant!

On ne reconnaît plus l’Esplanade de l’Europe. - L.G.

C’était un peu devenu l’Arlésienne à Liège, tant on en parlait sans jamais rien voir venir. Le parking situé sur l’Esplanade de l’Europe, juste devant le palais des Congrès et l’Hôtel Congrès, faisait en effet peine à voir avec sa chaussée défoncée et son sous-sol infesté de rats.

« C’est un investissement de 4,5 millions, explique Pierre Castelain, le porte-parole de la SPI. Les finitions sont en cours et les travaux seront terminés à la fin de ce mois d’avril. Des arbres seront également plantés à travers la nouvelle dalle et à l’entrée du parking pour simuler une entrée de parc correspondant à la Boverie. »

Mais, on s’en doutait, ce parking qui pourra accueillir 460 véhicules sur deux niveaux sera désormais payant et sécurisé avec des caméras de surveillance et un nouvel éclairage. « La procédure pour désigner l’exploitant est en cours. C’est lui qui fixera ses tarifs, ajoute le porte-parole. On espère que tout sera en place d’ici juin, voire septembre de cette année. »