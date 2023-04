Kenzo, l’amstaff maltraité, s’intègre à merveille dans sa nouvelle famille de Nandrin: «Il reste peureux mais heureux»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Kenzo, c’est ce jeune american staff, maltraité, abandonné. La nuit du dimanche 13 au lundi 14 mars, un couple de Hutois avait recueilli sur le trottoir, ce chien, la peau sur les os, presque inanimé…

Lire aussi Un chien déshydraté et en dénutrition retrouvé presque inanimé en plein centre de Huy: «Il est toujours sous perfusion, c’est de la maltraitance animale!»

« Il était couché et ne bougeait quasiment pas », expliquait François Hascher, bénévole au sein de l’ASBL Aide aux Animaux (AAA). Par chance, les passants ont eu l’excellent réflexe de contacter la clinique vétérinaire du Mont Falise.

de videos

Après les premiers soins prodigués, Kenzo est « transféré » chez une vétérinaire de Wasseiges, Karine Huynen, qui travaille avec l’AAA : « C’était inquiétant, il fallait le porter. Mais il n’a jamais été malade, c’était de la maltraitance ! ».

Lire aussi Bonne nouvelle pour le chien Kenzo, maltraité à Huy: il a repris 13 kilos et va être adopté par une famille ce mardi, «nous avons reçu des dizaines de demandes»

Après un traitement de plus de 3 semaines, Kenzo, aujourd’hui couvé, a été soumis à l’adoption. Et c’est auprès de Thierry et Delphine à Nandrin qu’il retrouve la joie de vivre.