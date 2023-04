La chute se poursuit: David Goffin presque hors du top 100

Pas de pitié pour les joueurs qui sortent de l’infirmerie ! Le tennis est un sport cruel pour ceux qui tentent de se refaire une place au soleil après plus d’un mois et demi passé à se soigner, à l’ombre. Ce lundi, dans ce superbe Country Club de Monte-Carlo qu’il connaît comme sa poche, David Goffin en a fait la triste expérience. 46 jours après son forfait à Marseille, suite à une fissure au tendon du genou gauche, le Liégeois n’avait pas encore les armes pour affronter, comme il se doit, un Diego Schwartzman qu’on a déjà connu meilleur mais qui n’a pas eu de blessures à gérer dernièrement. 6-4, 6-2 : l’addition est tout de même rude pour Goffin qui a eu une balle pour égaliser à 5-5 dans le premier set et aurait dû mener 0-2 dans le second. Mais avec seulement un pourcentage de 46 % au premier service et 37 fautes directes, difficile de revendiquer plus et de cacher une reprise qui manque logiquement de repères pour un joueur qualifié de « diesel ».