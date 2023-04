Didier répare les vieux projecteurs dans son «musée» du ciné personnel

de videos D’innombrables piles de bobines, des affiches de films de toutes les époques, et surtout, des projecteurs de tous les âges. Dans l’antre de Didier, à Douai, on a l’impression d’entrer dans un musée du ciné. Ici, un projecteur Gaumont de 1914, « un 35 mm qui pèse dans les 300 kg ». « J’avais 30 % des pièces quand je l’ai récupéré, et je l’ai réparé, raconte le passionné. Un appareil qui ne marche pas, ça me rend malade. » Alors, il dégote de nombreux projecteurs de toutes les tailles et les remet en état de fonctionner. Comme ce Debrie de 1940 qu’il a mis trois ans à restaurer. « Il a fallu retrouver des lampes d’époque. » Didier répare de très vieux projecteurs dans son petit musée du ciné personnel. - Photos Séverine Courbe

Un patrimoine qu’il tient à sauvegarder, depuis tout jeune. « Papa m’avait emmené sur un marché aux puces à Hénin-Liétard (à côté de Lens, devenue depuis Hénin-Beaumont) et m’avait acheté un petit projecteur NIC, des frères Nicolau. » Il a eu bien d’autres appareils, a longtemps travaillé dans les champs pour se payer ces « petits jouets ».

Et quand l’Armée cherchait un projectionniste, il a proposé ses services. « Puis je suis tombé sur un vieil appareil en panne, avec l’objectif de travers, l’air triste, rembobine Didier. Je l’ai réparé, et je n’ai jamais arrêté ! »

« La magie redémarre » Aujourd’hui retraité de l’agroalimentaire, il sillonne les brocantes, trouve aussi des pépites sur internet. Et les gens viennent le voir avec des projecteurs qu’il répare pour eux bénévolement. « Ils viennent avec la vieille machine du grand-père et la collection de films en super 8 de la famille. Et la magie redémarre. » Il redonne ainsi vie à ses nombreuses bobines, avec ce son mécanique inimitable qui fait le charme d’une autre époque. Il en profite sur les anciens fauteuils de cinéma récupérés qu’il a installés dans sa pièce à vivre. On croirait entrer dans un musée lorsqu’on arrive chez Didier. - Photo Séverine Courbe Pas étonnant qu’il se soit entendu avec Frédéric Alexandre, le président de La Bulle enchantée, association arrageoise. Et c’est dans ce cadre, en tant que bénévole, qu’il a notamment remis en état de marche l’ancien projecteur argentique du cinéma d’Avion, le Familia. « C’est un projecteur italien, j’adore ! Ils ont ainsi passé récemment un film de John Ford en argentique. Côté image, ça n’a rien à voir avec le numérique pixellisé. » Passionné d’électronique et de mécanique, il ne se lasse pas de rafistoler tout ce qu’il peut. « Chaque appareil est unique, un vrai bonheur ! » Didier profite de ses vieux films dans d’anciens fauteuils de cinéma qu’il a récupérés. - Photo Séverine Courbe