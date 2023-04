Tuchel: choc psychologique pour le Bayern ou pour Pep en Ligue des champions?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

D’équilibré sur le papier, le quart de finale entre le Manchester City et le Bayern Munich se double d’une incertitude supplémentaire : la présence soudaine de Thomas Tuchel sur le banc des Bavarois. Celui-ci a bénéficié de trois rencontres pour faire connaissance de l’intérieur avec son équipe. Très peu voire trop peu avant d’affronter un adversaire de ce niveau.

Au lendemain de son premier match à la tête des « Rekordmeister », sanctionné par un succès sur son ancienne équipe du Borussia Dortmund et un passage de consignes aux commandes de la Bundesliga, Tuchel avait même reconnu un certain vertige. « D’un jour à l’autre, je me suis retrouvé à l’Allianz sur le banc du Bayern. » Pas plus que Nagelsmann n’avait vu venir son licenciement, Tuchel ne s’attendait pas à atterrir en Bavière maintenant… Oliver Kahn, le CEO du Bayern, est resté très vague sur les motivations du licenciement. « Notre jeu s’est détérioré après la Coupe du monde et le risque était réel que nous rations nos objectifs. »