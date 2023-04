« Ralph & Katie » : c’est quoi douce comédie qui raconte l’amour à toute épreuve ?

Voilà une petite série qui tombe à point nommé ! Débarquée le 2 avril dernier sur « Disney+ », « Ralph & Katie » a fait un démarrage plutôt timide, et pourtant, elle vaut le détour. Pas de panique, cependant, son petit format, composé de six épisodes d’une trentaine de minutes, vous permettra de vite vous rattraper. Pleine de bons sentiments, cette comédie romantique britannique raconte le quotidien de Ralph et Katie, un couple atteint du syndrome de Down (trisomie 21), et qui se lance dans la plus grande des aventures, le mariage ! Ensemble, ils vont affronter les défis auxquels sont confrontés tous les jeunes mariés, même si leurs soucis ne sont pas exactement les mêmes que les autres.

Pleine de bienveillance et de délicatesse, la série se veut aussi authentique, devant comme derrière l’écran, puisqu’une majorité de ses auteurs sont atteints d’un handicap, ou neurodivergents. « Un bonus inattendu du processus d'écriture était la mesure dans laquelle les expériences des auteurs alimentaient naturellement l'histoire, mais aussi comment nous avions créé un espace où nous pouvions développer confortablement et honnêtement ces conversations. » a notamment indiqué Peter Bowker, le showrunner de « Ralph & Katie ». Ce dernier a également indiqué que c’est au cours de ce processus qu’ils ont décidé d’également impliquer les expériences personnelles Leon Harrop et Sarah Gordy, les deux stars de la série. « J'espère que nous avons également honoré une partie de leur expérience vécue. » a-t-il ajouté.