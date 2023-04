Pascal Obispo a retrouvé l’amour: le chanteur serait en couple avec une Dinantaise

C’est Closer qui l’affirme : Pascal Obispo serait en couple avec Naïma Rodric, une actrice née à Dinant et qui cartonne en France dans le feuilleton « Demain nous appartient ».

Célibataire depuis sa rupture avec Julie Hantson durant l’été 2022, le chanteur Pascal Obispo, 58 ans, aurait retrouvé l’amour, depuis quelques mois, avec une jeune actrice belge, Naïma Rodric, de 25 ans sa cadette. La jeune femme est née à Dinant où elle a grandi et où elle a pratiqué la danse puis le théâtre, au conservatoire. Elle a, depuis, tourné dans des clips de Shy’m ou de Sinclair et on l’a aussi vue au théâtre avant de la retrouver dans le rôle de Lucille Salama dans la série « Un si grand soleil », de 2018 à 2021. Depuis septembre dernier, elle incarne le personnage de Lisa Hassan dans une autre série à succès, « Demain nous appartient ».

