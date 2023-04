Le débrief de Philippe Albert: «Je n’ai pas compris que Riemer se passe, au départ, de Slimani et Refaelov»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1. « Je ne vois pas Genk s’effondrer »

« Genk sort d’un 5 sur 15 qui a permis à l’Union (13 sur 15) de se rapprocher à deux longueurs. Du coup, les supporters de l’Union, qui va terminer contre Seraing et Courtrai, rêvent de voir leur équipe terminer la phase classique en tête du classement. Moi, je pense que les Limbourgeois ne vont pas s’effondrer et seront toujours leaders au moment d’aborder les Playoffs car, même si l’Union fait 6 sur 6, je les vois se reprendre, malgré un calendrier compliqué (contre Anderlecht et à Charleroi). Certes, le Racing a quelques blessés mais son noyau est assez large. Et je pense que la défaite subie face à un grand Standard, j’en reparlerai plus loin, va les inciter à se remettre en question. Wouter Vrancken va secouer ses hommes, leur expliquer qu’il est temps de retrousser leurs manches et de montrer les dents dans les duels, ce qu’ils n’ont pas fait à Sclessin. Je crois en réalité que cette claque va constituer un déclic salvateur pour une équipe qui a trop de qualités pour qu’on l’enterre. »