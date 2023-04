Les Thudiniens sont unanimes: «Nous lui devons beaucoup»

« Il a fait beaucoup pour Thuin », confie Michel, très affecté. « J’habite dans la même rue, à Biercée, je connais son frère, je pense à sa famille en ces moments difficiles... »

Martine, croisée elle aussi à Thuin, est de Lobbes et reste également marquée par cette disparition. « Il a fait beaucoup pour Thuin, et plus largement pour la Thudinie. C’est un choc, j’ignorais qu’il était malade », confie-t-elle encore. Plus loin, ville basse, Isabelle s’arrête elle aussi : « Je me souviens de lui comme bourgmestre, on a vraiment senti la ville renaître avec lui, avec son ami Philippe Blanchard, aussi. Deux hommes de la même génération, partis si tôt », regrette encore la Thudinienne. Une ville touchée de plein fouet, ce lundi pascal...