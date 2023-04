Electricité et gaz: voici toutes les meilleures offres actuelles des fournisseurs d’énergie

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le comparateur de la Cwape, le régulateur wallon de l’énergie, a été mis à jour. Et il confirme ce que nous écrivions début avril : malgré la baisse des prix de l’énergie qui se poursuit, le prix de l’électricité est légèrement à la hausse ce mois-ci. Pas de beaucoup, mais une hausse quand même, due à une augmentation des accises sur l’électricité et le gaz. Le prix du gaz, lui, est inchangé par rapport à celui de mars, mais il aurait dû être beaucoup plus bas.

Rappelons que l’augmentation des accises a été décidée à partir de ce 1er avril pour compenser les pertes pour le budget de l’État de la baisse de la TVA de 21 à 6 % sur ces deux énergies. Une baisse décidée au plus fort de la crise des prix, en mars et avril 2022. Ces accises fonctionneront selon le même principe que celles sur les carburants : en cas de forte hausse des prix, un système de cliquet les fera diminuer, pour atténuer les hausses.