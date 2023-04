Les comptables en colère: les déclarations fiscales des particuliers devront être rendues trois mois plus tôt qu’en 2022, «c’est une catastrophe!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis début mars, certains comptables s’arrachent les cheveux pour savoir comment ils vont parvenir à boucler l’ensemble des déclarations fiscales de leurs clients dans les temps. C’est que pour cette déclaration 2023, le SPF Finances a changé ses échéances, ce qui n’arrange vraiment pas certains professionnels.

En effet, les années précédentes, les particuliers devaient rendre leur déclaration fiscale papier pour le 30 juin, et ceux qui optaient pour le service en ligne de Tax-on-Web avaient jusqu’au 15 juillet pour introduire leur déclaration. Par contre, les comptables qui faisaient la déclaration des particuliers avec leur mandat sur Tax-on-Web, bénéficiaient d’un délai et pouvaient introduire cette déclaration jusque fin octobre. C’était aussi le cas pour les indépendants et les dirigeants d’entreprise, dont la déclaration est considérée comme « complexe ». Le SPF Finances mettait tout de même un peu la pression, en évoquant un remboursement éventuel plus rapide si la déclaration web par le comptable était rentrée avant fin août…