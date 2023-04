Les médicaments sans ordonnance trop chers pour 84% des Belges: Kruidvat voudrait pouvoir en vendre en Belgique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les médicaments sans ordonnance trop chers pour sept Belges sur dix. C’est ce qui ressort d’une étude menée par la chaîne de magasins Kruidvat chez nous.

Chez nos voisins hollandais, une série de médicaments sont autorisés à la vente dans les supermarchés et les drogueries comme Kruidvat ou Etos, les deux grandes chaînes de magasins actives dans le secteur. À côté des brosses à dents et des gels douche, on trouve donc du paracétamol, des antidouleur, des anti-inflammatoires comme de l’Ibuprofen, des médicaments contre le rhume des foins ou les allergies, des sirops et des pastilles pour faciliter la digestion comme Rennie ou Gaviscon… Autant de produits qui, chez nous, sont exclusivement réservés à la vente en pharmacies.