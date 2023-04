Le directeur du Tour de France a très peu dormi pour être présent à la Cavalcade: «Je vis une immersion formidable dans votre folklore local»

50.000 spectateurs enchantés par la cavalcade de Herve raccourcie La 145e édition de la cavalcade de Herve a rencontré un succès fou. Lors des manifestations musicales et folkloriques à l’abri de deux grands chapiteaux, mais aussi dans les rues de la localité ce lundi… avec tout de même une centaine de chevaux.

Succès totalement confirmé pour la Cavalcade hervienne malgré une formule adaptée pour ne plus tomber dans les travers rencontrés en 2022 et une pandémie équestre qui a fait craindre pour l’essence même du grand cortège du lundi pascal : la présence exclusive de chevaux !

Il n’en a rien été heureusement, même si le nombre d’équidés recensés s’est avéré moindre qu’espéré. Ce sont en effet une centaine de ces magnifiques chevaux que toutes et tous ont pu admirer, dont septante-cinq « musclés » destinés à tirer les chars. L’absence de plusieurs chevaux de trait a toutefois contraint les organisateurs à solliciter deux ou trois tracteurs pour combler le manque. Qu’à cela ne tienne, ils ont été très peu remarqués…

« À vue de nez, j’estime l’affluence entre 45 et 50.000 personnes », devait d’ailleurs confier le président Raphaël Bontemps lors du passage du cortège devant l’hôtel de ville. Ce qui équivaut aux meilleures éditions de la manifestation avec un total de 2.000 participants dont de très nombreux musiciens, répartis en 38 groupes et chars. Et cerise sur le gâteau, il n’y a eu cette année aucun arrêt ni retard dans la progression de la joyeuse sarabande !

À n’en pas douter, l’aménagement du tracé, nettement plus court et évitant au cortège de couper sa propre trajectoire, a eu du bon.

Nous soulignerons d’ailleurs le fait que ce trajet raccourci a permis aux mêmes organisateurs de récupérer le prestigieux groupe d’échassiers de Merchtem, spectaculaires à souhait et dont les plus grandes échasses culminent à 3,70 m du sol, mesure prise depuis les pieds de l’homme porté par ces longues tiges de bois ! Autrement dit, le gaillard se trouve à plus de 5 m du sol. De quoi permettre d’aller titiller toutes celles et ceux qui se pensent bien à l’abri sur leur balcon ou à la fenêtre de leur appartement…

Enfin, « last but not least », un feu d’artifice a pu être tiré depuis l’arrière de la Maison du Tourisme.

Bref, le retour aux sources s’est avéré plus que complet. Avec un magnifique succès de foule à la clé pour l’ensemble de ces cinq jours festifs.