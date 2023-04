Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vainqueur de Milan-Sanremo, deuxième du Tour des Flandres, vainqueur de Paris-Roubaix. Et pour la fioriture, deuxième de l’E3. Le printemps de Mathieu van der Poel est tout bonnement exceptionnel. À vingt-huit ans, le Néerlandais signe le meilleur début de saison d’une carrière qui a pourtant l’habitude d’enquiller les folies.

1L’Enfer du Nord en chef-d’œuvre

Alors, certes, la lutte royale qui devait l’opposer à Wout van Aert s’est dégonflée aussi vite que le pneu arrière du malheureux belge dans le Carrefour de l’Arbre mais l’histoire, la grande, ne retient pas les circonstances. Elle fixe pour l’éternité le vainqueur. Et celui-ci s’appelle Mathieu van der Poel. « C’est incroyable. J’ai connu l’une des meilleures journées de ma vie sur le vélo. Je me sentais vraiment très fort. C’est difficile à décrire », irradiait-il dimanche, tout juste débarbouillé. Lui qui restait sur une relation d’amour-haine avec l’Enfer, frustré par sa troisième place il y a deux ans, déclame désormais sa passion au pavé. « Maintenant, il n’y a plus que de l’amour », souriait-il.