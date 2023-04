Les finales de Coupe du Hainaut ont attiré la grande foule ce lundi à Tournai, où Naast a été sacré

C’était jour de finales ce lundi sous l’égide du Comité provincial du Hainaut.

En soirée, le secrétaire Serge Rochart arborait un très large sourire au vu de la tournure des événements : « Comment pourrait-on ne pas l’être quand on voit le monde qu’il y a eu lors de ces trois finales qui ont été d’un très bon niveau ? De mes souvenirs, il n’y a jamais eu autant de monde que ce lundi ! Peut-être à Mons il y a quelques années mais c’est difficile de comparer… Pour la finale des hommes, c’était même difficile de juger parce que nous étions un peu dans le jus à quelques minutes du coup d’envoi tellement les supporters étaient au rendez-vous. Forcément, cela fait énormément plaisir de vivre des journées comme celle-ci ! On veut en vivre le plus souvent possible mais pas toutes les semaines parce que c’est fatigant (rires). En tout cas, je signe des deux mains pour avoir tous les ans des finales avec autant de suspense et de présence des supporters ! Le club de Tournai nous a énormément aidés pour tout organiser et cela s’est très bien passé. Il n’y a eu aucun problème et c’est bien là le principal lors d’une journée qui est complexe quand on voit tout ce qu’il y a à préparer ».