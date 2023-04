Le parking de la gare des Guillemins sera sécurisé dès la mi-mai, il accueille pourtant encore une trentaine de SDF

Depuis des années, de nombreux SDF trouvent refuge pour la nuit dans le parking intérieur, situé à l’arrière de la gare des Guillemins. Selon les nuits, on y retrouve une cinquantaine d’entre-eux qui ont été refusés dans les abris traditionnels parce qu’ils ont un chien ou qu’ils ont besoin de se droguer. Et depuis six mois également, de nombreux demandeurs d’asile que Fedasil ne parvient pas à loger. Leur présence a fait l’objet de plaintes. - TVA

Jusqu’à présent, la SNCB s’était montrée très tolérante. Mais face aux plaintes répétées de la clientèle et aux nombreuses nuisances qu’ils occasionnent (déchets de toutes sortes), ainsi que le surcroît de travail pour son personnel d’entretien, décision a été prise de sécuriser l’accès au parking et de ne plus le permettre qu’à des détenteurs de tickets ou d’abonnement.

Différents travaux « En pratique, il s’agit d’installer des portes avec contrôles au niveau de chaque accès piéton ainsi que des portails automatiques au niveau des accès véhicules, explique la porte-parole Marianne Hiernaux. L’objectif est de permettre un accès unique aux voyageurs de la SNCB qui utilisent le parking pour y garer leur voiture. »

Ces travaux ont effectivement débuté en janvier en plusieurs étapes. « L’installation du matériel, le câblage et l’équipement électronique. En ce moment, l’entrepreneur tire les câbles et il pourra ensuite poser les portails d’accès qui sont aujourd’hui à l’atelier de peinture. Leur placement est planifié du 1er au 5 mai. Le raccordement final et les derniers paramétrages de l’installation seront la dernière étape. » Davantage dans les rues Du 1er au 5 mai, le parking P1 sera d’ailleurs fermé complètement pour la pose des portails automatiques. Les voyageurs seront invités à utiliser le parking le plus proche, à savoir le P3, situé rue du Plan incliné.