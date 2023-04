Les Wallons rêvent d’Europe: voici pourquoi Charleroi et le Standard ont un beau coup à jouer

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 23 avril, lorsque le rideau s’abaissera sur la phase classique, on saura tout. Mais on en saura peut-être déjà beaucoup dès ce mardi où, normalement, la CBAS annoncera sa décision de faire rejouer, ou pas, le match SC Charleroi-FC Malines interrompu le… 12 novembre dernier alors que les Carolos menaient 1-0 !

1 Un drôle de précédent

L’enjeu est énorme pour les Zèbres qui ont dépassé Anderlecht et le Cercle pour bondir à la huitième place. Ce qui les rend maîtres de leur sort, à deux journées de la fin. Mais deux journées terribles, avec un déplacement au Standard et la réception de Genk. Du coup, obtenir un joker sous forme de replay face à Malines renforcerait d’autant leurs chances… à condition évidement de gagner à nouveau le match, qui serait programmé le 19 avril, soit entre les deux ultimes journées ! Il existe un précédent assez amusant. En 1981, le Sporting carolo, alors en D2, menait 2-0 face à Boom quand, en fin de première mi-temps, un pétard lancé par un de ses fans éclatait à côté de l’oreille de Peter Kerremans, le gardien de Boom, qui en rajoutait un peu et ne ressortait pas du vestiaire. L’arbitre arrêtait le match, qu’on supposait perdu 5-0 par les Zèbres. Mais à la surprise générale, déjà, l’Union belge le donnait à rejouer. Résultat : 0-2 pour Boom ! Et au final, le Sporting loupait la qualification pour le tour final à un point près, ce qui profitait au… FC Malines, lequel terminait 5e in extremis, intégrant un tour final qu’il allait… gagner pour monter en D1 ! Ce que les Carolos ne feraient que quatre ans plus tard…