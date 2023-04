Ancien gille à Binche et marcheur à la Saint-Roch, Paul Furlan était aussi un amoureux du folklore

Avant d’être mayeur, Paul Furlan a été marcheur à la Saint-Roch de Thuin. « Au sein de la zouaverie de la compagnie Saint-Roch », se souvient Gérard Vanadenhoven, l’actuel président du comité organisateur.

Une fois bourgmestre, ses obligations lors de cet événement incontournable thudinien l’en ont bien sûr empêché. « Il jonglait entre son rôle de premier citoyen et les moments avec tous ses copains. On sentait qu’il aimait vraiment bien ces rassemblements. Et pour l’organisation, nous avons toujours pu compter sur lui, il se montrait très présent. Il a notamment beaucoup œuvré pour que les Marches soient reconnues au patrimoine de l’UNESCO. »