Le regard d’Emiliano Bonfigli: Manchester City – Bayern Munich, le combat des chefs en Ligue des champions

Cela fait presque dix ans que Manchester City et le Bayern ne se sont plus affrontés en Ligue des Champions. Pourtant, chaque année, ils font office de grands favoris de la compétition. Cette saison est donc la bonne : plutôt que d’avoir un seul duel lors d’une éventuelle finale, nous aurons le plaisir et le luxe d’assister à un double affrontement en quart de finale ! Un tel mets ne se refuse pas, surtout lorsqu’il est concocté par deux chefs comme Pep Guardiola et Thomas Tuchel.

La salière et la bouteille

La légende raconte que ces deux-là ont passé une soirée d’anthologie il y a quelques années au Schumann’s Bar, un restaurant bavarois, où Guardiola utilisait la salière et la bouteille de vin rouge pour dévoiler des schémas tactiques… Les coaches catalan et allemand se sont déjà affrontés dix fois : Guardiola mène 6 victoires à 3… mais Tuchel a remporté le match d’une vie, la finale de la Ligue des Champions en 2021 avec Chelsea contre Manchester City justement. Ce soir, la rencontre sera donc placée sous le signe des retrouvailles. Celle entre les deux coaches, mais aussi celles entre Guardiola et le Bayern Munich, qu’il a quitté en 2016. En Allemagne, il a tout gagné sauf le trophée qui compte vraiment désormais, la Ligue des Champions évidemment. Depuis, le Bayern s’est bien rattrapé. Avec 6 Ligue des champions/C1 à son palmarès (une depuis le départ de Guardiola, en 2020 avec Hansi Flick), il peut toiser son adversaire du jour, qui n’a joué qu’une finale de C1 dans son histoire. La tradition et l’histoire ne s’achètent décidément pas, même si vous êtes un nouveau riche.

Le club des 100