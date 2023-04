Tesla poursuivi pour le partage d’images de clients prises par ses caméras: «Un divertissement de mauvais goût et délictueux»

Les voitures électriques de l’entreprise d’Elon Musk sont en effet équipées de multiples capteurs, dont des caméras, pour guider les outils d’aide à la conduite, explique la plainte déposée vendredi par Henry Yeh, propriétaire en Californie d’un Model Y, et consultée lundi par l’AFP.

de videos

Des salariés ont accédé aux images « non pas dans le but déclaré de communiquer, de fournir des services et d’améliorer les systèmes de conduite des véhicules Tesla », déplore la plainte. Mais « pour le divertissement de mauvais goût et délictueux d’employés de Tesla, et possiblement de personnes extérieures à l’entreprise », affirme le document en s’appuyant sur des témoignages rapportés jeudi par l’agence Reuters.